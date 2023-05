A risentire dei disagi sono soprattutto i treni dell'alta velocità

Cancellazioni, ritardi e disagi ai treni dovuti al maltempo che sta colpendo il Centro Italia hanno creato caos e code agli sportelli anche alla stazione di Milano Centrale. A risentire dei disagi sono soprattutto i treni dell’alta velocità: cancellati il Frecciarossa delle 16 per Roma Termini e il treno Italo per Napoli che sarebbe dovuto partire poco dopo. I convogli ad alta velocità in arrivo dal Sud Italia che passano per la stazione di Bologna hanno quasi tutti ritardi tra i 30 e i 60 minuti. In stazione tantissima gente in coda per cambi biglietti e informazioni agli sportelli Trenitalia e Italo.

