La testimonianza di una donna residente in via delle Fonti, strada coperta da fango e detriti

Fango e detriti coprono via delle Fonti a Bologna. Sono solo alcune delle conseguenze provocate dal maltempo che sta colpendo non solo il capoluogo di regione ma buona parte della Romagna, dove nell’arco di 24 ore sono cadute 16 bombe d’acqua. “Il canale ieri sera era dentro di 50 cm quindi non eravamo preoccupati più di tanto. Avevamo già preddisposto i sacchi. Ma alle 7 e mezza ci siamo svegliati con un po’ di acqua in casa. Alle 7.40 improvvisamente è salita. Abbiamo staccato la corrente, tirato su le cose e ci siamo sistemati ai piani alti”, ha raccontato una donna residente in via delle Fonti. “Abbiamo provato a contattare pompieri e numeri di emergenza ma erano sempre occupati. Non è possibile, è veramente assurdo che si arrivi a questa situazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata