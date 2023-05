La ragazza ha fatto visita al padre nel carcere dell'Aquila dov'è detenuto

Un mese fa la figlia di Matteo Messina Denaro ha incontrato il padre nel supercarcere dell’Aquila. Ne dà notizia questa mattina Repubblica. Lorenza Alagna fino alla cattura del boss lo scorso 16 gennaio a Palermo, non aveva mai conosciuto il padre. Lorenza, che oggi ha 26 anni ed è diventata mamma da poco, non ha mai rinnegato il padre, ma ha sempre rivendicato il diritto a vivere una vita normale prendendo le distanze dalla famiglia già quando aveva 17 anni e convinse la madre a lasciare la casa della nonna paterna a Castelvetrano. Per Messina Denaro la scelta della figlia di non vivere in famiglia ha di fatto impedito ogni contatto fino a quando era latitante. Una volta in cella dopo appena due mesi la figlia ha fatto richiesta di un colloquio in carcere.

