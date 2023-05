Sono stati posizionati sacchi di sabbia per tentare di arginare l'acqua

Il torrente Ravone è nuovamente esondato a Bologna, nella zona di via Saffi: invaso il portico e una parte della carreggiata. Al momento la strada è stata chiusa in una corsia. Sacchi di sabbia sono stati messi per tentare di arginare l’acqua.

