Il decesso probabilmente causato da un malore. Sul corpo del 44enne sarà effettuata l'autopsia

“Almeno tu ora puoi riabbracciarla!!! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia!!”. Lo scrive in un post su Facebook la madre di Pamela Mastropietro, Alessandra Verni, comunicando la scomparsa di Stefano, il 44enne padre della ragazza violentata e brutalmente uccisa nel gennaio del 2018 a Macerata.

A quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato trovato morto nel suo appartamento alla Romanina, periferia sud est della Capitale. Sul corpo nessun segno apparente di violenza. A dare l’allarme i parenti dell’uomo che non avevano sue notizie da qualche giorno e per questo hanno chiamato il 118. Il decesso, probabilmente causato da un malore, risalirebbe a quattro o cinque giorni fa. Nell’appartamento sono intervenuti gli agenti del commissariato Romanina per i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione Mastropietro potrebbe avere sbattuto la testa dopo una caduta: una ipotesi avvalorata da alcune macchie di sangue trovate a terra. Risposte sulle cause della morte arriveranno, comunque, dall’autopsia disposta dal pm di turno.

