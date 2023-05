In protesta le sigle sindacali di Cisl e Si CobasCobas

Tensioni di fronte al deposito della Coop di Pieve Emanuele, nel Milanese, dove i lavoratori della Cooperativa Lavoratori Ortomercato (Clo) sono in sciopero da 12 giorni e chiedono aumenti di salario, ticket mensa e libertà sindacale, bloccando i camion da giorni. Le forze dell’ordine sono intervenute per sgombare l’area tra le grida dei manifestanti. In protesta le sigle sindacali di Cisl e Si Cobas.

