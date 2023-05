I carabinieri hanno anche trovato l'arma che ha colpito a morte il giovane Aymen Adda Benaumer

Un ragazzo di 18 anni, cittadino italiano, è stato fermato, nella tarda serata di ieri, con l’accusa di aver ucciso a coltellate un 17enne, Aymen Adda Benaumer, italiano di origini algerine, al culmine di una lite per futili motivi, a Varago frazione di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. I carabinieri di Treviso hanno fermato il 18enne a qualche centinaio di metri dal luogo del delitto in compagnia di due amici. I militari hanno trovato anche l’arma del delitto, il coltello utilizzato per colpire il 17enne all’addome, ferite che si sono rivelate mortali: era poco distante dal cadavere, dietro la chiesa del paese, nell’area adibita a ospitare le sagre. I carabinieri avevano portato in caserma alcuni giovani, due minorenni e un maggiorenne, per essere sentiti. Poi nella tarda serata il fermo del 18enne.

