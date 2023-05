Nuovi sequestri della Guardia di Finanza di Treviso per 8 milioni di euro di crediti d’imposta e circa 500mila euro fra somme di denaro, immobili, macchine, quote societarie e motoveicoli nella disponibilità di uno dei responsabili di una truffa sull’utilizzo dei crediti fiscali relativi al ‘Bonus facciate‘. Il totale del denaro sequestrato in questa indagine sale così a 93 milioni di euro.

La nuova inchiesta, infatti, è il proseguimento di un precedente procedimento che aveva portato al sequestro di crediti fiscali per 85 milioni di euro. I reati riguardano ipotesi di truffa e indebite percezioni a danno dello Stato, nonché riciclaggio e reimpiego in attività economiche dei proventi illeciti da parte del titolare di una ditta individuale neo costituita, che ha monetizzato, mediante cessione a un primario istituto di credito, crediti d’imposta relativi a lavori edilizi mai realizzati.

