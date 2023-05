Un uomo di 31 anni, Leandro Guadagna, è stato ucciso questa mattina sotto casa con diversi colpi di pistola a Palermo. L’agguato mortale è avvenuto in via Mulino 32, in zona Boccadifalco. Immediata è scattata la caccia al killer. I carabinieri hanno isolato la zona. Pare che vittima e omicida si conoscessero.

