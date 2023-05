Gialla in altre 12 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria

Torna il maltempo sull’Italia con forti piogge in gran parte della penisola. Occhi puntati sull’Emilia Romagna, già colpita dalle alluvioni la scorsa settimana, e su cui la protezione civile ha dichiarato allerta rossa per rischio idrogeologico. Situazione da valutare anche in altre dodici regioni dove invece è stata decretata l’allerta gialla: sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria.

Allerta meteo rossa a Bologna e Città metropolitana

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha disposto un’allerta meteo rossa per domani, che interesserà gran parte del territorio della Città metropolitana di Bologna, sia in pianura, sia in collina. Lo ha fatto sapere, con una nota, l’amministrazione comunale. Sono previste piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. Secondo quanto riferito, potrebbero verificarsi “diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare e montano centro-orientale”. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista nella pianura e nella collina bolognese sarebbe connessa alle tante vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi della settimana scorsa. Il Comune di Bologna ha deciso di mantenere attivo il Centro operativo comunale di Protezione civile, previsto in casi di emergenza, al comando della Polizia locale, in via Ferrari. “La situazione delle precipitazioni sarà monitorata costantemente e saranno valutati in caso di necessità eventuali interventi di chiusura dei tratti stradali che presentassero criticità, con particolare attenzione a quelli già danneggiati dalle precipitazioni eccezionali e dalle frane della scorsa settimana, sia nell’area collinare della città che nell’area metropolitana – si legge ancora nella nota -. Si invita la cittadinanza a effettuare solo gli spostamenti necessari e a non sostare nei pressi di corsi d’acqua”.

Nel Ravennate disposta 55esima allerta meteo, è rossa L’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emesso la 55esima allerta meteo rossa, valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, per criticità idraulica e arancione per criticità idrogeologica nei territori della bassa collina e della pianura romagnola, confinanti con il territorio del comune di Ravenna, dove le allerte sono arancione e gialla, ma dove è comunque necessario mantenere alta la soglia dell’attenzione. Nel territorio del Comune di Ravenna saranno monitorati 24 ore su 24i livelli e le condizioni degli argini e dei ponti di tutti i fiumi (Lamone, Montone, Ronco, Fiumi Uniti, Savio e Bevano) con il supporto dei volontari e della Polizia locale, pronti a segnalare le situazioni che richiedono interventi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata