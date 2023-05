Hanno incontrato la rettrice dell'Ateneo

Studenti accampati all’Università la Sapienza di Roma contro il caro affitti. Come già accaduto a Milano, alcuni iscritti dell’Ateneo romano hanno piazzato alcune tende nel piazzale universitario. La rettrice ha incontrato gli studenti: “Non possiamo che condividere questa vostra manifestazione ma è fondamentale lavorare insieme in maniera propositiva, con la Regione e con gli altri atenei per velocizzare i processi” ha detto Antonella Polimeni.

