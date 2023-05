“La Calabria di carta, le germinazioni della terra” è il titolo della mostra dell’artista Giuseppe Carta, promossa in collaborazione con l’assessorato regionale all’Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo, che sarà allestita all’ingresso principale della fiera internazionale dell’ortofrutta, Macfrut 2023, in programma a Rimini, dal 3 al 5 maggio prossimi. L’esposizione, curata dal direttore artistico Paolo Pecoraro, comprende 7 opere che raffigurano i prodotti Dop e Igp della Regione Calabria: Peperoncino di Calabria, Limone di Rocca Imperiale, Cipolla di Tropea, Fico di Cosenza, Ficodindia di Capovaticano, Arancia di Calabria e la Clementina di Calabria di cui la regione è la prima in Italia per produzione. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con i consorzi, gli agricoltori, i Comuni e territori interessati dalla produzione della frutta e della verdura rappresentata nelle opere del maestro Carta, pittore e scultore italiano riconosciuto a livello internazionale per i suoi lavori che hanno la natura come filo conduttore. La scultura “Clementina di Calabria” sarà svelata per l’occasione all’appuntamento riminese, di cui la Regione sarà partner istituzionale. Ad intrattenere durante i tre giorni con creazioni di “carving” live ci sarà Giuseppe Guida, due volte campione mondiale di scultura. Nello stand Calabria della Macfrut saranno presenti diverse aziende, 16 organizzazioni di produttori e 9 consorzi, con le loro produzioni d’eccellenza simbolo di una terra che con oltre il 30% delle superfici bio è naturalmente vocata alla produzione ortofrutticola.

