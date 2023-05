Operazione della polizia contro famiglia sinti

La Squadra mobile di Frosinone ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di quattro persone appartenenti a una famiglia sinti di Sora, in provincia di Frosinone. L’operazione è scattata in seguito alla denuncia di un commerciante che, a fronte di un prestito di 5000 euro ottenuto nel 2016, è stato costretto negli anni a restituire fino a 70mila euro dietro minacce fisiche. Le quattro persone sono accusate di usura, estorsione e minacce. Per due di loro sono scattate custodie cautelari in carcere, per una il divieto di dimora in quattro regioni del Centro Italia, per l’altra il divieto di dimora nel comune di Sora.

