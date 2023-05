I corpi dei coniugi sono stati rinvenuti nella loro abitazione in via Monsignor Breda, nel comune di Paese

Un uomo è stato fermato e portato nella caserma dei caranibieri dopo il ritrovamento dei corpi senza vita di un uomo e una donna nella loro abitazione in via Monsignor Breda, a Paese, in provincia di Treviso.

Secondo quanto apprende LaPresse, i due erano marito e moglie. Sul luogo del delitto sono arrivati i militari dell’Arma di Montebelluna assieme al nucleo investigativo trevigiano e al comandante provinciale, colonnello Massimo Ribaudo. In caserma è atteso anche l’arrivo del pm di turno, il sostituto procuratore di Treviso Michele Permunian.

