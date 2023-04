L'episodio al termine di una lite esplosa per una causa civilistica, l'uomo era un italiano di 52 anni

Ha accoltellato la sua avvocata, all’interno dello studio legale, probabilmente per una lite esplosa per una causa civilistica ed è scappato. A Oderzo, in provincia di di Treviso, i carabinieri hanno ritrovato l’aggressore, un italiano di 52 anni, cliente della legale, senza vita all’interno di un rustico di famiglia.

La donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale a Oderzo e non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Conegliano, sotto la direzione della procura di Treviso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata