Sequestrati 34 kg di cocaina, oltre 11 kg di sostanza da taglio e un grosso quantitativo di acetone

Un vero e proprio laboratorio per la produzione taglio e confezionamento di cocaina scoperto a Reggio Calabria nella serata di giovedì 27 aprile. Due le persone arrestate, un italiano di 60 anni e un cittadino colombiano di 41 anni – indiziati, allo stato del procedimento in fase di indagini preliminari, di detenzione e produzione illecita di sostanza stupefacente, aggravati dall’ingente quantità. Gli investigatori della Mobile hanno fatto irruzione all’interno della casa trovando i due intenti a tagliare e confezionare in pani un ingente quantitativo di cocaina evidentemente destinato ad essere immesso da lì a poco sul mercato. Per come emerso dalla successiva perquisizione, la casa era stata trasformata in un vero e proprio laboratorio destinato al taglio della cocaina attraverso un complicato processo di miscelazione tra la sostanza stupefacente con un altissimo grado di purezza e sostanza da taglio, per poi realizzare panetti del peso di un kilogrammo ciascuno. Per realizzare tale processo all’interno dello stabile era stata installata una pressa idraulica, erano presenti frullatori, un forno a microonde, bilance e tutta un’altra serie di attrezzi funzionali a realizzare le predette operazioni. Al termine dell’operazione sono stati complessivamente sequestrati circa 34 kg di cocaina, oltre 11 kg di sostanza da taglio e un grosso quantitativo di acetone. I due soggetti sono stati arrestati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata