Il capo della Protezione civile commenta l'ondata di maltempo nella regione

“In 36 ore è caduto un quinto di quello che cade mediamente nel nostro Paese su un territorio che ha avuto anche problemi di siccità”. Così il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio a proposito della situazione di maltempo in Emilia-Romagna. “Dobbiamo mettere in piedi dei sistemi che siano efficaci ed efficienti per evitare le situazioni peggiori”, ha detto ancora Curcio.

