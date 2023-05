La Gdf scova 30 percettori senza i requisiti. Alcuni utilizzavano il denaro per scommesse on line

I militari del Comando Provinciale di Lucca, in sinergia con l’INPS, hanno effettuato decine di interventi nei confronti di percettori del reddito cittadinanza al fine di verificarne la regolarità, segnalando all’Autorità giudiziara. 30 persone per aver illecitamente percepito tale beneficio economico per un ammontare complessivo di circa 210.000 euro. In particolare, l’attività della Guardia di Finanza ha riguardato la verifica del possesso dei requisiti oggettivi dei beneficiari, tra cui l’assenza di misure cautelari pendenti e la residenza nel territorio italiano per un periodo minimo di 10 anni. L’analisi ha consentito di constatare numerose irregolarità nei confronti di beneficiari che hanno omesso di dichiarare disponibilità economiche emergenti da vincite al gioco on-line. Tra i vari casi acclarati una persone che, successivamente alla presentazione della domanda di RdC, effettuava numerose giocate registrate su un conto gioco a lui riconducibile, arrivando a movimentare, nel solo 2021, somme per oltre 320mila euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata