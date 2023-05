Manifestazione per protestare contro il dl lavoro in discussione durante il Cdm

Studenti e lavoratori sono scesi in piazza oggi in piazza a Roma per protestare contro il dl lavoro che sarà discusso oggi, primo maggio, nel Consiglio dei ministri in programma a Palazzo Chigi. “Un provvedimento-secondo i manifestanti- che aumenta la precarietà e non risolve il vero problema che è quello del salario”. La manifestazione partita da largo Torre Argentina è diretta a Campo de Fiori. 500 circa i partecipanti. Tra le sigle sindacali quella della USB e Cub, per gli studenti presenti esponenti di “cambiare rotta”.

