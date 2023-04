Alessio Ghersi ha perso la vita insieme a un parente

Una delle vittime nell’incidente dell’ultrallegero caduto in Friuli ieri, in cui sono morte 2 persone, è Alessio Ghersi, pilota delle Frecce Tricolori. Il velivolo è precipitato nella zona di Lusevera, in provincia di Udine, attorno alle 18:30 di sabato. A lanciare l’allarme sono state tre diverse persone che hanno telefonato al 112 segnalando la caduta di un ultraleggero nella zona della catena dei Musi. La seconda vittima, secondo quanto appreso, sarebbe un parente dello stesso Ghersi.

Chi era Alessio Ghersi

Il Capitano Ghersi, 34 anni, originario di Domodossola, – ha spiegato la Aeronautica militare in una nota – ricopriva attualmente la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all’interno della formazione delle Frecce Tricolori. Era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell’Accademia Aeronautica. Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo di Grosseto, dove aveva conseguito la qualifica di pilota combat ready sul velivolo Eurofighter, svolgendo attività di difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato. Selezionato successivamente per le Frecce Tricolori, avrebbe a breve preso parte alla sua quinta stagione acrobatica con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

