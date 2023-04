Le indagini, coordinate dal procuratore Calogero Gaetano Paci hanno portato al fermo di un 45enne

È stato arrestato il conducente dell’auto che questa mattina ha investito e ucciso un runner 56enne mentre stava correndo a Zurco, nel comune di Cadelbosco Sopra, in via Cristoforo Colombo, in provincia di Reggio Emilia. Le indagini, coordinate dal procuratore Calogero Gaetano Paci e condotte dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Guastalla, hanno portato al fermo di un 45enne pavese, accusato ora di omicidio stradale.

