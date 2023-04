Operazione dei carabinieri dopo una indagine durata un anno

Turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio o del servizio: sono le accuse mosse nei confronti di quattro persone, arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Catania, su disposizione della locale procura della Repubblica. Gli arrestati sono un 65enne dirigente medico dell’Arnas Garibaldi di Catania, un 61enne medico odontoiatra, un 53enne ex funzionario amministrativo dell’Università di Catania e un responsabile scientifico di 69 anni. L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale e condotta dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania dal settembre 2020 al settembre 2021, attraverso attività tecniche, ascolto di testimoni e acquisizioni documentali ha consentito di avere elementi relativi numerosi casi di turbative nelle procedure di attribuzione degli incarichi nell’ambito dei progetti “Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale”, finanziati e approvati dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, denominati “Osas Catania – sentinelle della prevenzione” e “Prevenzione, diagnosi e terapie delle carie dentali riscontrate nei cittadini fragili o in età scolastica della Provincia di Catania”, procedure indette e gestite dall’Azienda Policlinico Universitaria di Catania, nonchè il progetto “Centro Cardio “Hub & Spoke” – modello di prevenzione e riabilitazione”, procedura indetta e gestita dall’Arnas Garibaldi di Catania.

