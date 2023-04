Ispezione della Guardia di Finanza, denunciato titolare ditta asfalti

Oltre 47mila tonnellate di bitume scoperto in campagna. È quanto ritrovato dalla Guardia di Finanza di Pescara, che ha eseguito una ispezione in un’azienda teramana che produce asfalti per la realizzazione di strade e autostrade. Il bitume derivante dalla scarificazione delle strade è un rifiuto destinato al recupero e al riutilizzo da parte della stessa azienda. A quanto pare la stessa ditta avrebbe occupato abusivamente un’area fluviale del demanio per circa 6.800 metri quadrati con mezzi e attrezzi dello stabilimento. Il legale rappresentante della società è stato denunciato per aver depositato in maniera incontrollata notevoli quantità di rifiuti speciali pari a circa 27.420 metri cubi, equivalenti a 47mila tonnellate. L’ispezione fa seguito all’indagine scattata da una segnalazione dei finanzieri della sezione aerea di Pescara che in una ricognizione hanno individuato il sito e, con ulteriori sopralluoghi, analisi delle banche dati e acquisizioni documentali, si è provveduto alla formulazione di specifiche ipotesi di reato da parte della procura della Repubblica del tribunale di Teramo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata