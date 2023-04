Tre persone denunciate

Commercializzavano in Italia prodotti contraffatti con il marchio “Pokemon” importati dalla Cina infrangendo le normative in materia di brevetti e riuscendo ad imporre prezzi vantaggiosi. La Guardia di Finanza di Alessandria ha scoperto il sodalizio criminale costituito da varie società con sede in Cina collegate a un noto sito di e-commerce. Tre persone denunciate e sequestrati più di 3 milioni di prodotti falsi tra cui le note carte da gioco Pokemon collezionabili, per un valore di circa 500.000 euro. La “Nintendo Co. Ltd”, società giapponese titolare del marchio, ha confermato che l’operazione delle Fiamme gialle ha permesso di mettere a segno uno dei più grossi sequestri avvenuti in Europa negli ultimi tre anni.

