La vicenda portata alla luce dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente

Hanno inseguito due orsi terrorizzati a bordo della loro auto tra i boschi del Trentino, filmando la bravata e postandola sui social. Due persone sono state denunciate dopo che la vicenda è stata resa nota dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA, che ha inviato alla procura della repubblica di Trento un esposto-denuncia. Secondo quanto appreso, il filmato sarebbe stato girato in val Rendena e mostra i due intenti a inseguire in auto un orso, e poi un secondo, fino a quando entrambi si rifugiano nel bosco in preda alla paura. “Abbiamo deciso di formalizzare un esposto alla procura di Trento in quanto riteniamo questo fatto grave e da condannare e i loro responsabili sono da punire severamente. Ci chiediamo anche se Fugatti veda questo e altri video che fanno riflettere che la stupidità umana nello spaventare un orso può essere essa stessa la causa di reazioni anche gravi dei plantigradi”, scrivono gli animalisti di AIDAA.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata