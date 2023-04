Foto d'archivio

L'aggressore è stato fermato dalla polizia

Un uomo di 40 anni, di origini afghane, è morto, nella tarda serata di ieri, a Roma, in via Alivia alla Borghesiana, nel quartiere Casilino. L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite tra coinquilini, ma i motivi che hanno scatenato il litigio non sono ancora chiari.Il 40enne è morto dopo essere stato ferito con un coltello da cucina. Giunti sul posto, gli agenti della volante, hanno fermato un 38enne, anche lui di origine afghana, con l’accusa di aver accoltellato il 40enne. La salma della vittima è stata posta sotto sequestro mentre sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto. Sul posto le volanti del Commissariato Casilino e la Squadra mobile.

