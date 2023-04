Comandante Ros: "E' stato localizzato in una chiesa"

Il Comandante del II Reparto Investigativo del Ros, colonnello Massimiliano D’Angelantonio ha commentato la cattura del latitante Pasquale Bonavota. “Gli ultimi giorni sono stati particolarmente importanti per l’attività investigativa che a Genova erano rivolte anche nei confronti della moglie del latitante Pasquale Bonavota. Un nostro dispositivo l’aveva agganciata e pedinata anche in territorio francese – ha spiegato D’Angelantonio – Avevamo la sensazione che potesse esserci un incontro per cui grazie a un complesso dispositivo tecnico siamo riusciti a coprire meglio il circuito e abbiamo individuato una ristretta area di Genova dove ritenevamo che il latitante fosse presente. Questa mattina durante una serie di verifiche abbiamo localizzato il latitante all’interno di una Chiesa, è stato fermato mentre stava pregando”.

