Il 55enne è stato fermato dalle forze dell'ordine

E’ stato fermato dalle forze dell’ordine il figlio della coppia di anziani trovati senza vita ieri in un’abitazione di Borgo Roma, a Verona. L’uomo, un 55enne, è accusato di duplice omicidio. I due anziani, di 73 e 75 anni, sarebbero morti a causa delle coltellate sferrate alla gola. L’attenzione degli investigatori si era concentrata fin da subito sul figlio delle due vittime, che in un primo momento è risultato irreperibile. Una volta rintracciato, l’uomo è stato portato in Questura per essere sottoposto a interrogatorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata