È successo in via dei Panigarola, nella zona sud est del capoluogo lombardo

Un uomo di 69 anni è stato ucciso la notte scorsa nella propria abitazione in via dei Panigarola 8, a Milano. L’uomo è stato colpito da alcune coltellate. Gli agenti della Squadra Mobile milanese stanno conducendo le indagini per comprendere dinamiche e responsabilità. In questo momento gli investigatori stanno ascoltando diverse persone in Questura. La via dove è avvenuto l’omicidio si trova nella zona sud est del capoluogo lombardo. Al momento non è escluso alcun movente.

