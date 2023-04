Le immagini dei soccorsi avvenuti al largo di Lampedusa

Decine di persone in acqua chiedono aiuto agli uomini della Guardia costiera intervenuti nel Mediterraneo in soccorso di migranti in difficoltà. Sono tre i naufragi che sono stati segnalati dalle autorità italiane, solo nella giornata di lunedì 24 aprile. Il primo è avvenuto in acque italiane al largo di Lampedusa, dove si registrano tre dispersi, secondo quanto riferito dalla Guardia costiera. Nel secondo episodio, in acque SAR maltesi, i superstiti hanno riferito di aver perso le tracce di circa 20 persone che si trovavano sulla loro imbarcazione. Nel terzo naufragio, sempre in acque maltesi, è stato trovato un cadavere a bordo del barcone soccorso. Solo nella giornata di lunedì oltre 200 migranti hanno raggiunto Lampedusa, e nella notte sono proseguiti senza sosta gli sbarchi sull’isola siciliana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata