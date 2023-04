Nel centro d'accoglienza di contrada Imbriacola la situazione è sempre più difficile, ieri si sono verificati quattro naufragi

Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa. La notte scorsa sono state 19 le imbarcazioni intercettate che hanno portato sulla maggiore delle Pelagie in totale 705 persone. Nel centro d’accoglienza di contrada Imbriacola la situazione è sempre più difficile. All’interno della struttura in questo momento sono accolte 2.698 persone a fronte di una capienza che non supera i 400 posti. Ieri, nel tratto di mare compreso tra l’area Sar italiana e le acque antistanti Lampedusa, si sono verificati quattro naufragi.

In rada a Ravenna nave ong ‘Humanity’ con 69 persone a bordo

È arrivata in rada a Ravenna la nave ong Sos Humanity con a bordo 69 Migranti salvati lo scorso 20 aprile nel Mediterraneo. Lo sbarco avverrà nelle prossime ore. Tra le persone a bordo ci sono 20 minorenni non accompagnati in maggioranza 16enni. Il gruppo più numeroso di Migranti arriva dal Sudan. Per il porto romagnolo si tratta del terzo sbarco di Migranti dal 31 dicembre scorso.

Geo Barents, 75 a bordo sbarcheranno a Napoli

La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere farà sbarcare i 75 naufraghi a bordo a Napoli. È stato assegnato loro questo porto per lo sbarco. Lo riferisce la stessa Medici Senza Frontiere in un tweet. Il team aveva soccorso le 75 persone nel pomeriggio, tra cui 40 minori e 13 donne, che si trovavano a bordo di un’imbarcazione in legno e in difficoltà, in acque internazionali vicino alla Libia.

🛟 #Mediterraneo

75 persone, tra cui 40 minori e 13 donne, sono state avvistate dai nostri team su una barca di legno in difficoltà in acque internazionali al largo della #Libia. Il soccorso è iniziato immediatamente e adesso sono tutti e tutte al sicuro a bordo della #GeoBarents pic.twitter.com/BracaXrOoM — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) April 24, 2023

