L'uomo ha aggredito mortalmente la dottoressa Barbara Capovani

La Polizia di Pisa ha rilasciato il video dell’arresto di Gianluca Paul Seung, l’uomo che lo scorso 21 aprile ha aggredito, fuori dall’ospedale Santa Chiara, la psichiatra Barbara Capovani. La 55enne è poi morta a distanza di due giorni per le lesioni riportate. L’uomo, un 35enne ex paziente della dottoressa e definito “psichiatrico con elevatissima pericolosità“, è stato arrestato alle 4 di domenica mattina in casa sua, dove si era barricato subito dopo l’aggressione.

