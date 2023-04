Alle 23:40 di ieri si è conclusa la procedura di morte cerebrale. Gli organi saranno donati

E’ morta poco dopo le 23.40 di ieri la dottoressa Barbara Capovani, la psichiatra 55enne aggredita brutalmente venerdì sera fuori l’ospedale Santa Chiara di Pisa da un ex paziente psichiatrico, Gianluca Paul Seung. “Sì è conclusa alle 23.40 – scrive l’Asl in una nota congiunta con l’ospedale – la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici.

Si procederà con la donazione degli organi

Come già preannunciato nel precedente bollettino medico, si procederà alla donazione degli organi così come da volontà espressa in vita dalla dottoressa Capovani, condivisa dai familiari e autorizzata dal magistrato”. L’autore della violenza, Seung, è stato arrestato nella notte di domenica dalla polizia nella sua casa di Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio, in provincia di Lucca. Per il fermato, accusato di tentato omicidio, il capo di imputazione cambierà in omicidio aggravato dalla premeditazione.

