Operazione della Gdf, la droga era suddivisa in 8 bancali

I finanzieri del Comando provinciale di Roma e la polizia di Stato, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli, hanno intercettato presso il porto di Civitavecchia circa 4 tonnellate di hashish. Il personale della polizia di Stato e delle Fiamme gialle del gruppo di Civitavecchia, con l’ausilio del cane antidroga ‘Losna’, hanno scovato – occultati all’interno di un autoarticolato proveniente da Barcellona – 8 bancali contenenti migliaia di confezioni di hashish. L’autista, un italiano di 65 anni, e’ stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico di stupefacenti. La sostanza, suddivisa in involucri in cellophane, era occultata sul fondo del vano rimorchio del tir che ufficialmente trasportava un carico di articoli da bar. L’hashish sequestrato, una volta raggiunte le piazze di spaccio, avrebbe fruttato al dettaglio guadagni per circa 30 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata