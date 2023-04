La Guardia di Finanza di Varese le ha sequestrato beni per 900 mila euro

Truffava i clienti e intascava fiumi di denaro senza pagare le tasse. E’ finita nei guai una donna di Varese, cartomante in tv e sui social, che è stata denunciata e alla quale la Guardia di Finanza di Varese ha sequestrato beni per 900 mila euro. L’inchiesta è partita da un impiegato truffato dalla cartomante. La donna con la scusa di risolvergli gravi problemi familiari, lo aveva convinto a consegnarle in varie tranche, 31.000 euro, in contanti. L’uomo aveva conosciuto la cartomante in tv. Lei lo aveva persuaso che per evitare conseguenze mortali, c’era la necessità di invocare degli sciamani per ritrovare delle ossa sotterrate in sette cimiteri diversi e porre dunque fine alla causa dei suoi malefici. Ma sono state tante le persone truffate, almeno una cinquantina che hanno portato la cartomante a incassare bonifici per oltre 2 milioni di euro. Gli accrediti venivano effettuati di volta in volta su carte prepagate intestate non solo alla cartomante ma anche a figli e nipoti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata