Il commissario al Bilancio Johannes Hahn: "Paesi membri facciano più ricollocamenti dalla penisola"

“L’Italia è il principale singolo beneficiario di denaro per la migrazione dell’Ue, ricevendo quasi 2 miliardi di euro dal 2015 dai nostri fondi sulla migrazione. La Commissione sta attualmente discutendo con l’Italia un possibile ulteriore sostegno finanziario di emergenza. Sosteniamo con le nostre agenzie dell’Ue, che lavorano a stretto contatto con la polizia italiana e la Guardia Costiera, mano nella mano e giorno dopo giorno”. Lo ha detto il commissario Ue al Bilancio, Johannes Hahn, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo a nome della Commissione su “La necessità di una solidarietà europea per salvare vite nel Mediterraneo, in particolare in Italia”.

“Siamo riusciti a trasferire 950 persone, due terzi dall’Italia, molti da Lampedusa, grazie al Meccanismo volontario di solidarietà messo in piedi lo scorso giugno. Vogliamo che gli Stati ricollochino di più e più velocemente. La Commissione coordina e incoraggia gli Stati membri a intensificare i loro sforzi“.

“Anche la solidarietà tra Stati membri, quelli di destinazione e quelli che devono affrontare grandi flussi di arrivi. Come l’Italia in questo momento: più di 30.000 solo nei primi tre mesi di quest’anno, quasi un aumento del 300% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Più di 1500 sono arrivati solo nel fine settimana da solo. Molti sull’isola di Lampedusa. Le coste di Lampedusa sono anche coste dell’Unione Europea. Le persone che arrivano lì, sono nella responsabilità condivisa”.

“Per far fronte al forte aumento degli arrivi l’Italia ha annunciato lo stato di emergenza. Comprendiamo che l’obiettivo principale dello stato di emergenza è quello di fornire ulteriori capacità di accoglienza con procedure più rapide nelle circostanze attuali, ci aspettiamo che lo stato di emergenza aiuti ad affrontare le vere sfide che l’Italia deve affrontare. Allo stesso tempo, nessun singolo Stato membro può farcela da solo: nessuna singola misura politica da sola sarà sufficiente per gestire la migrazione”.

