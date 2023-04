La controllante Kering ha assicurato "piena collaborazione" con la Commissione Europea, che ha richiesto l'ispezione

La Guardia di Finanza ha condotto ieri una perquisizione nella sede di Milano di Gucci. Come riferito dalla controllante Kering l’ispezione si è svolta “nell’ambito di un’indagine preliminare sul settore della moda in diversi Paesi in base alle norme antitrust dell’Ue”. Come spiega inoltre Kering in una nota, l’ispezione è stata richiesta dalla Commissione europea e il “Gruppo sta collaborando pienamente con la Commissione nell’ambito di questa indagine”.

