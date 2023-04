L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente: "Venga trasferita in un santuario protetto tra quelli indicati dalla Lav"

L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente dopo la cattura dell’orsa avvenuta questa notte è tornata a parlare facendo sentire la sua voce in difesa del plentigrado responsabile della morte del runner Andrea Papi, ucciso durante un attacco lo scorso 5 aprile. “Chiediamo il rispetto per la vita dell’orsa JJ4 e per la sua natura e che la stessa sia subito messa in condizione di essere trasferita in un santuario protetto tra quelli indicati dalla Lav che si trovano all’interno dell’Unione Europea”, dicono gli ambientalisti che poi aggiungono: “Chiediamo che non la si condanni a un lungo periodo di reclusione nel lager di Le Castellet e allo stesso tempo che si continuino le ricerche per verificare se l’orsa ha dei cuccioli che senza la presenza della mamma rischiano di morire”.

