Il cadavere avvolto nel sacco a pelo notato da alcuni escursionisti sul Giogo di Meltina, indagini in corso

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire le cause della morte di una donna di 56 anni, trovata morta ieri sul Giogo di Meltina, non lontano da Bolzano. Il corpo è stato notato ieri pomeriggio da alcuni escursionisti che camminavano in zona: la donna era in un sacco a pelo sotto un albero. Gli escursionisti hanno dato l’allarme ma il medico d’urgenza giusto sul posto insieme al soccorso alpino e all’elicottero dell’Aiut Alpin ha potuto solo constatare il decesso.

