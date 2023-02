Tragedia in Alto Adige, dove un dodicenne in gita scolastica a San Giovanni in Valle Aurina (Bolzano) è caduto dal balcone del suo hotel ed è morto. L’incidente è successo domenica: pare che lo studente, in albergo con una scolaresca tedesca, avesse scavalcato il balcone per fare uno scherzo agli amici in un’altra stanza, ma sia caduto battendo violentemente sull’asfalto. Ricoverato subito in ospedale, il ragazzo ha perso la vita questa mattina.

