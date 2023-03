L'annuncio di Sarri alla vigilia del match di Conference League contro l'Az Alkmaar

Ancora un guaio muscolare per Ciro Immobile. Lo ha rivelato il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, alla vigilia del match che vede i biancocelesti impegnati in Conference League contro l’Az Alkmaar: “L’esame strumentale ha rivelato un problema muscolare, non sembra di grandissima entità. Oggi parleremo di tempi di recupero“, ha detto Sarri, non escludendo dunque che il suo attaccante possa saltare il derby di domenica 19 marzo contro la Roma. “Ciro non è mai stato benissimo dopo il problema dello scorso anno alla caviglia e questo gli crea dei problemi che poi si manifestano dopo alcune partite”, ha aggiunto l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa.

