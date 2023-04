Le accuse sono di traffico di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Policoro hanno sequestrato 1 Kg di cocaina e tratto in arresto un corriere proveniente dalla Calabria, per traffico di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, eseguiti lungo le principali rotabili della provincia, una pattuglia della locale Compagnia all’altezza del bivio per Rotondella (MT) – S.S. 106, direzione Taranto – sottoponeva a controllo un’autovettura in transito. Tuttavia il conducente, all’alt dei finanzieri, avrebbe forzato il posto di controllo, dandosi alla fuga. Prontamente inseguito dai militari, l’autovettura è stata immediatamente raggiunta e fermata. A seguito di un’accurata perquisizione del veicolo, veniva rinvenuto, abilmente occultato nell’abitacolo, 1 Kg di cocaina purissima. La posizione del soggetto tratto in arresto dalla Fiamme Gialle, è al momento al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Matera. L’attività svolta dai Finanzieri testimonia, ancora una volta, il costante impegno e la continua attenzione rivolta alla prevenzione ed alla repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti a tutela della collettività e specialmente dei più giovani.

