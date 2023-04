“Stiamo parlando niente e purtroppo la risposta politica è stata assolutamente inadeguata e addirittura sbagliata”. Non usa mezzi termini l’avvocato Arturo Salerni per bocciare il disegno di legge annunciato dal governo per contrastare le attività di denuncia degli attivisti ambientalisti di Ultima generazione. Salerni oggi difende i ragazzi coinvolti nell’azione alla “Barcaccia” a Roma. Un’azione che ha visto gli ambientalisti rovesciare della tinta nera lavabile nella fontana di Piazza di Spagna e che ha fatto discutere al pari dell’imbrattamento, anche in quel caso con tinta lavabile, di Palazzo della Signoria a Firenze. “Si tratta di un episodio che ha una portata comunicativa, dimostrativa ma nessuna lesività per il monumento – spiega l’avvocato – C’è l’intenzione di evidenziare le tematiche ambientali, è partita una denuncia e ora siamo in una fase che riguarda solo un semplice imbrattamento. Bisognerà capire quale sarà poi l’ipotesi di reato che verrà ipotizzata perchè nessun danno è stato fatto all’opera. Sul disegno di legge di cui sta lavorando il governo si interviene su vari piani: inasprimento delle pene, arresto in flagranza e sanzioni amministrative molto pesanti. Sembra ridicolo parlare di queste cose ma invece è molto tragico perchè significa chiudere la dialettica sociale e politica, che ha sempre tollerato le azioni non violente nelle società democratiche, in una spirale repressiva e di criminalizzazione di cui non vediamo la fine. Siamo di fronte alla individuazione di un nemico da porre di fronte all’opinione pubblica, c’è una rincorsa anche da parte di alcuni media e la politica governativa raccoglie questa specie di domanda ansiosa. La cosa grave è la questione che questi attivisti pongono. Sono delle norme discutibili dal punto di vista giuridico ma qui a funzionare di solito è l’effetto annuncio più che la norma stessa. Si vuole intimorire, si vuole additare all’opinione pubblica il nemico pubblico ma poi se li si guarda in faccia questa ragazzini si vede che poco pericolo incuterebbero, quindi si parla di cose astratte invece di parlare degli argomenti che questi ragazzi sollevano”.

