La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato un milione e 300mila abiti di capi d’abbigliamento finiti, privi dell’indicazione dei dati del produttore sia in etichetta che sul cartellino di accompagnamento in violazione di quanto previsto dal Codice del Consumo. Il valore complessivo dei vestiti sequestrati supera i quattro milioni di euro. I controlli delle Fiamme Gialle sono stati effettuati in esercizi commerciali del settore cosiddetto “Pronto Moda”. Uniti ai sequestri effettuati nel mese di marzo, i capi sequestrati sono complessivamente oltre 2.400.000, per un valore totale stimato in circa 8.000.000 di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata