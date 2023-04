Farebbe parte della rete di fiancheggiatori che hanno favorito la latitanza dell'ex capo mafioso

Arrestata Laura Bonafede, figlia dello storico boss mafioso di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede e per anni la donna di Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Ros l’hanno arrestata in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Palermo su richiesta dei magistrati della Dda Paolo Guido e Gianluca De Leo. Secondo il giudice fa parte della rete di fiancheggiatori che hanno favorito e protetto la latitanza dell’ex capo mafioso. Per anni èstata l’amante di Matteo Messina Denaro. Lo certificano le decine di pizzini trovati nel covo dell’ex primula rossa che raccontano la relazione sentimentale dal 2007 al 2017 della maestra elementare di 56 anni, sposata con l’ergastolano per mafia Salvatore Gentile. Il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e l’aggiunto della Dda Paolo Guido le contestano i reati di procurata inosservanza della pena e favoreggiamento, con l’aggravante di avere favorito l’organizzazione mafiosa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata