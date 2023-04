Foto d'archivio

L'uomo è stato travolto da un'auto mentre percorreva Via Roma intorno alle 6 del mattino

Incidente mortale questa mattina a Limido Comasco, in provincia di Como, dove un uomo di 31 anni in monopattino è stato travolto da un’auto mentre percorreva via Roma intorno alle 6 del mattino. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: trasportato all’ospedale di Tradate in gravissime condizioni con elisoccorso, è deceduto poco dopo.

