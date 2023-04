Continua il lavoro dei vigili del fuoco impegnati a Porto Torres, provincia di Sassari, su richiesta della Capitaneria di Porto, per la ricerca di due persone disperse in mare a bordo di un’imbarcazione affondata mercoledì pomeriggio. La ricognizione aerea è stata effettuata con l’elicottero Drago VF144, in forza al reparto volo di Alghero, sulle zone a largo di Ezzi Mannu e Stintino.

