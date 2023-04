Fabio Angeli: "L'attenzione su questo esemplare è iniziata nel 2020"

Fabio Angeli, direttore del distretto di Malé del Corpo Forestale del Trentino, ha chiarito la situazione in merito alle operazioni per la cattura e l’eventuale abbattimento di JJ4, l’orsa di 17 anni che ha aggredito e ucciso, lo scorso 5 aprile, il runner Andrea Papi mentre si allenava sui sentieri del monte Peller. “L’attenzione su JJ4 è iniziata nel 2020, per un attacco che ha fatto a due persone sulle montagne di Cles. È stata collarata una prima volta, ancora in presenza di cuccioli. Stiamo presidiando la zona del monte Peller. C’è una squadra ad hoc che per la cattura i cui tempi, comunque, non sono prevedibili”, ha detto Angeli.

“Un problema enorme per il radiocollare in quest’area è la copertura del GSM, perché il collare ha una localizzazione satellitare, che funziona e archivia e non ha alcun problema fino alla durata della batteria. Però la trasmissione in tempo non reale, perché ha un ritardo di cinque o sei minuti, arriva se c’è la copertura telefonica che permette al collare di mandare un SMS. Tutta la montagna di Cles, per capirsi quella dell’aggressione, è totalmente senza copertura del GSM”, ha precisato Angeli. Per il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, le “operazioni devono essere fatte in sicurezza, rispettando alla lettere tutte le procedure previste”. La procura di Trento ha aperto un fascicolo modello 45, senza notizia di reato, in merito alla morte di Andrea Papi.

