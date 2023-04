Il feretro dell'avvocato romano di 35 anni, ucciso sul lungomare della città israeliana, è atteso a Ciampino alle 14

Arriverà oggi poco dopo le 14, da quanto apprende LaPresse, con un volo militare a Ciampino la salma di Alessandro Parini, il 35enne avvocato romano morto nell’attentato di venerdì santo a Tel Aviv.

Anche nella giornata di lunedì decine di persone si sono recate sul lungomare di Tel Aviv per deporre candele e fiori sul luogo in cui venerdì sera è rimasto ucciso il cittadino italiano. La testata israeliana Ynet ha riferito che sotto una foto di Parini si legge la didascalia ‘I giovani di Israele abbracciano i giovani italiani’.

“A nome del Governo di Israele e del popolo d’Israele, invio le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Alessandro Parini, il cittadino italiano assassinato nell’attentato di ieri a Tel Aviv, così come al Governo e a tutto il popolo italiano” ha scritto il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, in un tweet in merito all’attentato costato la vita al nostro connazionale Alessandro Parini.

יממה אחרי הפיגוע בת”א, שגריר איטליה בישראל כותב: הסולידריות הספונטנית מצד ישראלים במקום הפיגוע, נגעה לליבו.

הערב ביקרו שר החוץ אלי כהן, והשגריר סרג’ו ברבנטי את הפצוע האיטלקי, שעדין מאושפז באיכילוב. @sergio_barbanti @ItalyinIsrael @IsraelMFA @elicoh1

צילום: רונן חורש https://t.co/2e3b7IOWHD pic.twitter.com/sfC371VqZz — Keren Betzalel (@KerenB_News) April 8, 2023

