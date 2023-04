Atterrato a Ciampino l'aereo che militare che ha rimpatriato il corpo dell'avvocato morto venerdì

È atterrato a Ciampino l’areo militare che ha riportato in Italia la salma di Alessandro Parini, il 35enne avvocato romano morto nell’attentato di venerdì santo a Tel Aviv, in Israele. Ad accogliere la salma ci sono i familiari del giovane avvocato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Gli amici di Parini sentiti dai carabinieri del Ros

Alcuni degli amici di Parini, che erano a Tel Aviv la sera dell’attentato in cui è morto il giovane, sono stati sentiti dai carabinieri del Ros che indagano sulla vicenda, coordinati dalla procura di Roma.Secondo la ricostruzione fatta dai testimoni che si trovavano insieme all’avvocato romano 35enne, il gruppo di amici stava camminando nei pressi del lungomare quando è arrivato il rumore di un’auto che procedeva a forte velocità e poi si sono sentiti degli spari. I giovani hanno raccontato di aver visto solo in un secondo momento il corpo del loro amico riverso a terra. La procura disporrà l’autopsia sulla salma del giovane.

